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05:07, 5 августа 2025Мир

Уитакер озвучил следующий шаг США для урегулирования конфликта на Украине

Уитакер: Новые санкции против России станут очевидным следующим шагом США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Marta Fiorin / Reuters

Новые санкции Соединенных Штатов против России сталибы очевидным следующим шагом в попытке Вашингтона урегулировать украинский конфликт. Такое мнение выразил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

«Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил дипломат.

Уитакер добавил, что вопреки успешному противостоящию России любым ограничениям со стороны Запада, американский лидер Дональд Трамп все равно хочет «разыграть эту карту», чтобы создать условия для прекращения украинского кризиса.

Ранее на Украине рассказали, что Трамп дал России последний шанс завершить конфликт. Уточняется, что глава Белого дома будет ориентироваться в своих решениях на то, как пройдет визит его представителя Стивена Уиткоффа в Москву.

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