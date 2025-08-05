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12:33, 5 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Названа скрытая причина хронической головной боли

Ортодонт Буторина назвала зубы мудрости скрытой причиной головной боли
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Хроническая головная боль и напряжение в челюстях могут возникать из-за зубов мудрости, заявила врач-ортодонт и спикер EUROKAPPA Academy Ирина Буторина. Об этом скрытой причине она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что зубы мудрости прорезаются последними, поэтому из-за нехватки места в челюсти они часто остаются внутри десны или развиваются неправильно, оказывая давление на соседние зубы.

По этой причине из-за зубов мудрости может возникать напряжение в висках, челюсти и шее. В тяжелых случаях развивается дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), которая сопровождается щелчками, болями и ограничением движений при открытии рта.

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«Многие пациенты даже не догадываются, что их хронические головные боли, ночной скрежет зубами и щелчки при открывании рта — это последствия нарушений прикуса, вызванных скрытой патологией роста зубов мудрости», — добавила врач.

Ранее стоматолог-гигиенист Инна Гришина перечислила важные ограничения после профессиональной чистки зубов. Чтобы избежать окрашивания эмали, она посоветовала в течение суток или двух после чистки не пить кофе, крепкий чай, красные вина, соки и темные газированные напитки.

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