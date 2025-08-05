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14:28, 5 августа 2025Забота о себе

Названы худшие для здоровья позвоночника повседневные привычки

Ортопед Мариано назвал использование гаджетов одной из худших привычек для спины
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ортопед Джанкарло Мариано заявил, что некоторые повседневные занятия серьезно сказываются на здоровье спины. Пять худших из них он перечислил в беседе с изданием Metropoles.

Как отметил Мариано, здоровье позвоночника ухудшается из-за смартфонов и других гаджетов, поскольку многие люди используют их, низко опустив голову. Также негативно влияет на состояние спины сидячий образ жизни.

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Еще одной вредной привычкой специалист назвал неподходящую подушку для сна, которая не дает мышцам восстанавливаться в ночное время и, как следствие, приводит к боли и дискомфорту. Наконец он призвал не ездить на большие расстояния без перерыва и не стоять неподвижно на протяжении долгого времени.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, по каким признакам можно выявить тромбоз. По его словам, симптомы заболевания зависят от локализации сгустка крови.

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