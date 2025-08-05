Названы худшие для здоровья позвоночника повседневные привычки

Ортопед Мариано назвал использование гаджетов одной из худших привычек для спины

Ортопед Джанкарло Мариано заявил, что некоторые повседневные занятия серьезно сказываются на здоровье спины. Пять худших из них он перечислил в беседе с изданием Metropoles.

Как отметил Мариано, здоровье позвоночника ухудшается из-за смартфонов и других гаджетов, поскольку многие люди используют их, низко опустив голову. Также негативно влияет на состояние спины сидячий образ жизни.

Еще одной вредной привычкой специалист назвал неподходящую подушку для сна, которая не дает мышцам восстанавливаться в ночное время и, как следствие, приводит к боли и дискомфорту. Наконец он призвал не ездить на большие расстояния без перерыва и не стоять неподвижно на протяжении долгого времени.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, по каким признакам можно выявить тромбоз. По его словам, симптомы заболевания зависят от локализации сгустка крови.