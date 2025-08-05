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09:26, 5 августа 2025Забота о себе

Названы три вредящих здоровью предмета в спальне

Гастроэнтеролог Сетхи: Старые подушки и матрасы в спальне грозят аллергиями
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи назвал три вредящих здоровью человека предмета в спальне. Его слова приводит New York Post.

Прежде всего Сетхи рекомендовал избавиться от старых подушек — в них скапливаются пылевые клещи, пот и аллергены, что может превратить этот предмет интерьера в рассадник бактерий. Это, в свою очередь, приводит к неприятным запахам и даже кожным инфекциям. Влага от пролитых жидкостей, слюны, пота, влажности или мокрых волос также может способствовать росту на подушке плесени и грибка, которые не только неприятно пахнут, но и представляют серьезную опасность для здоровья, особенно для людей с хроническими респираторными заболеваниями. Кроме того, предупредил врач, наполнитель подушек со временем разрушается, делая их плоскими, комковатыми и неудобными, что может вызвать боли в шее, головные боли и бессонницу.

Также он призвал не пользоваться освежителями воздуха в спальне. «В одном из исследований выяснилось, что 86 процентов протестированных освежителей воздуха содержали фталаты — химические вещества, связанные с риском для репродуктивного здоровья и астмой», — объяснил Сетхи. Многие такие средства, продолжил он, выделяют летучие органические соединения, такие как формальдегид, бензол и толуол, которые могут раздражать дыхательные пути и вызывать кашель, хрипы и одышку, увеличивать риск развития хронических заболеваний и даже рака.

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Наконец врач рекомендовл регулярно менять матрасы. Как и подушки, они накапливают омертвевшие клетки кожи, пыль, влагу, клещей и другие аллергены и тем самым загрязняют воздух в спальне и потенциально провоцируют проблемы со здоровьем.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева рассказала, как выспаться в летнюю жару. По ее словам, важно перед сном охладить и проветрить комнату.

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