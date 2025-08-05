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13:45, 5 августа 2025Экономика

Нефть резко подешевела

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $68 за баррель
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость нефти эталонного североморского сорта Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель. О резком удешевлении сырья свидетельствуют данные торгов.

К 13 часам по московскому времени контракты на нефть с поставкой в октябре подешевели на 1,21 процента. На минимуме стоимость опускалась до 67,93 доллара за баррель. На максимуме цены доходили до уровня в 69,2 доллара.

Также подешевела и техасская нефть марки WTI — ее стоимость упала до 65,49 доллара за баррель. Цены снизились почти на доллар, минус 1,24 процента.

Мировые цены на нефть начали падать в понедельник, 4 августа. Одной из причин называют принятое накануне решение ОПЕК+ об увеличении добычи. Как отмечает эксперт «БКС Экспресс» Людмила Рокотянская, этот шаг знаменует отмену добровольных сокращений в связи с крепким спросом на топливо и низким уровнем мировых запасов.

Также цены снижаются на фоне позиции премьер-министра Индии Нарендры Моди, который, пишет Bloomberg, «занял дерзкую позицию» в ответ на угрозы американского главы Дональда Трампа ввести пошлины против покупателей российского сырья. Индийским нефтеперерабатывающим компаниям не давали указаний прекратить закупки российской нефти — государственные и частные нефтеперерабатывающие компании вправе приобретать нефть у предпочтительных поставщиков, это коммерческое решение, отмечают авторы.

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