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21:02, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Невзоров отказался считать Россию родиной и верить в существование русской культуры

Журналист Невзоров заявил, что его родина скорее в Европе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Известный журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) отказался считать Россию родиной и верить в существование русской культуры. Об этом он высказался в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Я не уверен, что я продукт России. Оказавшись и прожив эти годы здесь (в Европе — прим. «Ленты.ру»), я понимаю, что, в общем-то, родина моя здесь, вот в западной культуре, в западной науке», — сказал Невзоров. Он добавил, что, по его мнению, практически вся культура — западная, а русской культуры не существует.

На вопрос Дудя о том, как именно Невзоров понял, что не является продуктом России, журналист ответил, что, если бы его родина была не в западной культуре, он занял бы в России высокую должность. «А оказался здесь, с судимостями, объявленный террористом и экстремистом», — констатировал журналист.

Ранее Невзоров отказался считать Санкт-Петербург родным городом. Он заявил, что никогда не приедет в него даже в качестве туриста.

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