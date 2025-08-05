Невзоров заявил о сильном желании избавиться от российского паспорта

Журналист Невзоров заявил, что очень бы хотел избавиться от российского паспорта

Известный журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) заявил, что у него есть сильное желание избавиться от российского паспорта. Об этом он порассуждал в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Дудь поинтересовался у Невзорова, живущего в Италии, есть ли у него гражданство страны. «У меня ПМЖ, но паспорт России у меня тоже есть. И я бы очень хотел избавиться от этого паспорта», — сказал журналист.

На вопрос Дудя о том, почему Невзоров регулярно продолжает писать о России в своих соцсетях, журналист ответил, что хорошо знает страну. «Я, например, изучая жуков, или ящериц, или какие-нибудь палеоформы жизни, тоже не обязан был бы себя с ними идентифицировать. Но коль скоро я являюсь выдающимся специалистом и знаю о таком, и есть люди, которым важно знать то, что понимаю я, почему бы, собственно говоря, и не говорить», — добавил Невзоров.

В этой же беседе он сравнил тех, кто живет в России, с глубоководными червями, и назвал себя русофобом. Невзоров счел ненависть к России «светлым и нормальным качеством».