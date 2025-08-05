Нидерланды раскрыли детали пакета американского оружия для Украины

МО Нидерландов: В пакет оружия для Украины войдут системы ПВО и боеприпасы

В пакет американского оружия для Украины войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в эфире телеканала NPO 2.

«Большая часть этих 500 миллионов евро будет направлена на противовоздушную оборону, то есть частично на комплектующие систем Patriot, а также на ракеты», — заявил глава МО.

Брекелманс добавил, что система ПВО Hawk также включена в список американского оружия, которое Нидерланды поставят Украине. Второй компонент помощи составит техника, которая, по его мнению, больше всего нужна Киеву на фронте: боевые машины, артиллерия и боеприпасы.

Ранее Брекелманс сообщил, что Нидерланды станут первой страной, входящей в НАТО, которая поставит Украине американские вооружения на сумму полмиллиарда евро.