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23:52, 5 августа 2025Мир

Офис генсека ООН прокомментировал приговор главе Гагаузии

Офис генсека ООН назвал приговор Гуцул внутренним вопросом Молдавии
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Офис генсека ООН назвал приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним делом Молдавии. Таким образом ситуацию прокомментировал заместитель представителя генсека Фархан Хак, передает РИА Новости.

Он отметил, что в офисе генсека осведомлены о приговоре, но не могут комментировать внутренние судебные процессы.
«Мы не можем комментировать текущие внутренние судебные процессы и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — подчеркнул Хак.

Он призвал воздержаться от эскалационной риторики, которая может усилить напряженность как в Молдавии, так и в регионе в целом.

5 июля суд в Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Ее и соратницу Гуцул Светлану Попан признали виновными в нарушениях финансирования избирательной кампании.

По данным Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК), в ходе предвыборной кампании на избирательный счет Гуцул поступили деньги из запрещенных законом источников, которые впоследствии использовали в избирательной кампании. Власти заявили о якобы причастности организованных преступных группировок к финансированию кампании политика.

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