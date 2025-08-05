Офис генсека ООН прокомментировал приговор главе Гагаузии

Офис генсека ООН назвал приговор Гуцул внутренним вопросом Молдавии

Офис генсека ООН назвал приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним делом Молдавии. Таким образом ситуацию прокомментировал заместитель представителя генсека Фархан Хак, передает РИА Новости.

Он отметил, что в офисе генсека осведомлены о приговоре, но не могут комментировать внутренние судебные процессы.

«Мы не можем комментировать текущие внутренние судебные процессы и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — подчеркнул Хак.

Он призвал воздержаться от эскалационной риторики, которая может усилить напряженность как в Молдавии, так и в регионе в целом.

5 июля суд в Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Ее и соратницу Гуцул Светлану Попан признали виновными в нарушениях финансирования избирательной кампании.

По данным Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК), в ходе предвыборной кампании на избирательный счет Гуцул поступили деньги из запрещенных законом источников, которые впоследствии использовали в избирательной кампании. Власти заявили о якобы причастности организованных преступных группировок к финансированию кампании политика.