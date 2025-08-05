Главу Гагаузской автономии в Молдавии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

Суд сектора Буюканы в Молдавии приговорил башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдавии Евгения Гуцул башкан (глава) Гагаузии

Суд также осудил соратницу Гуцул Светлану Попан на шесть лет лишения свободы. Политиков признали виновными по обоим пунктам обвинения в якобы нарушениях финансирования избирательной кампании. Для вынесения приговора судье потребовалось восемь минут.

В чем обвиняют Гуцул?

По данным Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК), в ходе предвыборной кампании на избирательный счет Гуцул поступили деньги из запрещенных законом источников в размере 370 тысяч леев (1,7 миллиона рублей), которые впоследствии использовали в избирательной кампании. Власти заявили о якобы причастности организованных преступных группировок к финансированию кампании политика.

Гуцул будет отбывать наказание в тюрьме «полузакрытого типа»: для осужденных предусмотрена ограниченная свобода передвижения, есть возможность работать и покидать место заключения под надзором администрации исправительного учреждения. Политик назвала приговор в отношении себя политической расправой по указке сверху.

Автомобиль полиции, на котором увозят Евгению Гуцул после заседания суда Фото: РИА Новости

Хронология дела

В апреле 2024 года молдавская антикоррупционная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении Гуцул. Ее обвинили в сознательном «принятии финансирования от организованной преступной группы или преступной организации».

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта 2025 года. Она летела в Стамбул по приглашению международного журналистского конгресса и имела на руках обратный билет в Кишинев.

Она летела в Стамбул по приглашению международного журналистского конгресса и имела на руках обратный билет в Кишинев. В столице Гагаузии Комрате начались протесты в поддержку башкана. Народное собрание Гагаузии потребовало на срочном заседании от властей Молдавии освободить главу автономии.

Занимавшийся делом политика молдавский прокурор Григорий Епуре еще до ареста заявил о возможном приговоре в течение лета. Он сообщил, что в рамках следствия предстоит допрос еще 16 свидетелей

Он сообщил, что в рамках следствия предстоит допрос еще 16 свидетелей 3 июля Гуцул сообщила, что получила новое обвинение по уголовному делу, которое отличается от предыдущих. До этого молдавская оппозиция обратилась за помощью в ООН и к президенту США Дональду Трампу

До этого молдавская оппозиция обратилась за помощью в ООН и к президенту США Дональду Трампу 10 июля судья по делу о продлении ареста главы Гагаузии Сергей Чобану взял самоотвод. Судья пожаловался на давление без указания конкретных лиц.

Суд вынес решение перед парламентскими выборами в Молдавии

Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев назвал в комментарии «Ленте.ру» мотивы задержания главы Гагаузии. По его мнению, арест Гуцул стал попыткой властей Молдавии зачистить пророссийскую оппозицию в стране перед предстоящими парламентскими выборами.

28 сентября 2025 года в Молдавии пройдут парламентские выборы, Гуцул должна была возглавить список оппозиционного блока «Победа». «Мы трезво осознаем, что ближайшие выборы будут самыми грязными и нечестными за всю историю нашей страны», — заявил в ходе съезда лидер блока, молдавский предприниматель Илан Шор.

Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Однако 19 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии не допустила политическое объединение к выборам. 3 августа ЦИК также отстранил от участия в выборах три партии, входившие в блок «Победа».

Каждый, кто участвовал сегодня в этом варварском беспределе против двух девушек, Гагаузии и всей Молдавии, — вы ответите, перед Богом, в первую очередь Марина Таубер депутат парламента Молдавии

Россия осудила приговор главе Гагаузии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение молдавского суда образцом политически мотивированного решения. По мнению пресс-секретаря президента, жители республики фактически лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также возмутилась приговором Гуцул и Попан. Дипломат назвала действия президента Молдавии Майи Санду по отношению к Гуцул позором, напастью и бедой, напавшей на страну и ее народ.