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18:23, 5 августа 2025Экономика

Падение нефтегазовых доходов России оценили

Bloomberg: Поступления от нефтяных налогов в бюджет РФ упали на 33 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

В июле 2025 года в российский бюджет поступило 710 миллиардов рублей нефтяных налогов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, изучившее статистику Минфина РФ.

Если сравнивать с показателями июля 2024 года, то снижение оценивается в 33 процента. Причиной такой динамики стало падение мировых цен на нефть, а также укрепление курса рубля. Как полагают в агентстве, снижение доходов от продажи нефти и газа, которые обеспечивают почти треть бюджета России, усилит давление на государственные финансы, которые и без того обременены высокими расходами на продолжение боевых действий.

Впрочем, как подчеркивают в Bloomberg, в месячном исчислении доходы от продажи нефти в прошлом месяце выросли почти на 71 процент. Рост обусловлен тем, что один из основных российских нефтяных налогов уплачивается четыре раза в год: в марте, апреле, июле и октябре.

По данным Министерства финансов России, нефтегазовые доходы в январе-июле 2025 года составили 5,522 триллиона рублей.

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