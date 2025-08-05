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07:28, 5 августа 2025Экономика

Падение продаж новых машин в России замедлилось

«Автостат»: В июле 2025 года в РФ продажи новых легковых машин упали на 11,4 %
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В июле 2025 года новых легковых машин в России упали на 11,4 процента в годовом выражении. Об этом сообщает агентство «Автостат»

За месяц было продано 120 649 новых легковых автомобилей — на 33,9 процента больше, нежели месяцем ранее. Темпы падения продаж замедлились, отмечают аналитики.

Самой популярной марке на рынке осталась Lada (23,41 процента продаж и 28 240 машин). На втором месте — Chery (13 502 штуки), третьем — Haval (13 117 штук). В пятерку лидеров также вошли Geely и Changan (8389 и 7860 штук соответственно), в топ-10 также вошли белорусская Belgee (6511 автомобилей), Jetour (4410), Solaris (3326), GAC (2842) и Omoda (2765).

Наиболее востребованной стала Lada Granta (13 030 проданных машин, минус 28,3 процента год к году), за ней расположилась Lada Vesta (6673 машин и минус 31,6% процента), а бронзу рейтинга взял китайский кроссовер Haval Jolion (5 552 машины и минус 33 процента). Также в пятерку лидеров включили кроссовер Chery Tiggo 4 (4482 проданных машин) и Belgee X50 (4249 штук).

Как отмечают в Минпромторге,с января по июль 2025 года в России суммарные объемы продаж новых автомобилей сократились до 742,1 тысячи единиц. Сильнее всего тенденция заметна в сегменте грузовиков:их продажи за семь месяцев упали на 55 процентов.

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