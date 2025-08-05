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17:01, 5 августа 2025Экономика

Пенсионерка в попытке спасти квартиру от наглого родственника отдала ее аферисту

Жительница Нальчика, пытаясь спасти квартиру от племянника, отдала ее аферисту
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пенсионерка из Нальчика, пытаясь спасти квартиру от наглого родственника, отдала ее аферисту. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Gor.

Одинокая бездетная женщина Аминат, оставшаяся вдовой, владела трехкомнатной квартирой рядом с центром города. Отсутствием более близких наследников решил воспользоваться ее племянник: мужчина начал навещать родственницу и приносить угощения, а через некоторое время стал угрожать, что сдаст ее в дом престарелых, если та не перепишет жилье на него.

Когда женщина рассказала о проблеме соседке, та порекомендовала Аминат найти юриста. В свою очередь, тот убедил клиентку переписать недвижимость на «доверенное лицо». Подписав соответствующие документы, женщина лишилась квартиры. Возвращать право собственности на жилье россиянке пришлось в суде. В результате ее племянник получил условный срок за шантаж, а юриста осудили за мошенничество.

Ранее стало известно, что житель Якутии выдал чужую квартиру за свою и продал ее.

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