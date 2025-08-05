Пенсионерка в попытке спасти квартиру от наглого родственника отдала ее аферисту

Жительница Нальчика, пытаясь спасти квартиру от племянника, отдала ее аферисту

Пенсионерка из Нальчика, пытаясь спасти квартиру от наглого родственника, отдала ее аферисту. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Gor.

Одинокая бездетная женщина Аминат, оставшаяся вдовой, владела трехкомнатной квартирой рядом с центром города. Отсутствием более близких наследников решил воспользоваться ее племянник: мужчина начал навещать родственницу и приносить угощения, а через некоторое время стал угрожать, что сдаст ее в дом престарелых, если та не перепишет жилье на него.

Когда женщина рассказала о проблеме соседке, та порекомендовала Аминат найти юриста. В свою очередь, тот убедил клиентку переписать недвижимость на «доверенное лицо». Подписав соответствующие документы, женщина лишилась квартиры. Возвращать право собственности на жилье россиянке пришлось в суде. В результате ее племянник получил условный срок за шантаж, а юриста осудили за мошенничество.

Ранее стало известно, что житель Якутии выдал чужую квартиру за свою и продал ее.