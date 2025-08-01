Россиянин выдал чужую квартиру за свою и продал ее

В Якутии мужчина выдал чужую квартиру за свою и продал ее

В Намском районе Якутии местный житель выдал чужую квартиру за свою и продал ее. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание KP.RU.

В Намском районе задержан мошенник, продавший чужую квартиру.

25-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, предложил местной жительнице приобрести жилье, которое якобы находится в его собственности. Он рассказал женщине, что получил жилье как воспитанник детского дома, что владеет им более пяти лет и имеет полное право распоряжаться квартирой. Помимо этого, злоумышленник солгал потерпевшей, что объект приватизирован.

Поверив словам собеседника, женщина передала ему полную сумму за квартиру — 1,6 миллиона рублей. Псевдохозяин квартиры пообещал оформить все необходимые документы в ближайшее время и передать жилье в ее собственность покупательницы, но вскоре перестал отвечать на звонки. Поняв, что ее обманули, жительница Якутии обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника в Якутске. Им удалось выяснить, что полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот же день стало известно, что москвичка ввязалась в ипотеку на 30 лет и осталась без квартиры. Как выяснилось позже, женщина приобрела жилье у пенсионерки, ставшей жертвой аферистов.