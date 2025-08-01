Россиянка ввязалась в 30-летнюю ипотеку и осталась без квартиры

Москвичка осталась с ипотекой на 27 лет без жилья, купленного у жертвы аферистов

Жительница Москвы ввязалась в ипотеку на 30 лет и осталась без квартиры — предыдущая собственница стала жертвой мошенников с Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сотрудница Московского педагогического государственного университета по имени Нина приобрела объект на улице Менжинского в столице три года назад. Женщина долго копила деньги на первоначальный взнос по ипотеке и стала рассматривать варианты для покупки тогда, когда на счете появилась достаточная сумма. В один момент ее внимание привлекло объявление о срочной продаже жилья. В короткие сроки сторонам удалось оформить договор купли-продажи. Нина внесла деньги, однако так и не получила ключи от квартиры.

Чуть позже выяснилось, что прежняя собственница, пенсионерка по имени Наталья, продала жилье по указке злоумышленников, которые запугали ее «переоформлением». Незадолго до этого пожилая женщина перевела аферистам все свои сбережения, а также деньги, полученные путем оформления кредитов. Отправлены мошенникам были и средства, вырученные с продажи недвижимости. Через некоторое время пенсионерка подожгла военкомат на севере города. Все это время она думала, что принимает участие в «спецоперации». Все комплектующие для коктейлей Молотова сотрудники правоохранительных органов обнаружили в на тот момент проданной квартире.

Поняв, что ее обманули, бывшая собственница отказалась отдавать ключи новой хозяйке и вскоре подала заявление в суд о признании сделки купли-продажи недействительной. В результате Мосгорсуд встал на сторону Натальи: пенсионерке вернули квартиру и постановили выплатить ей компенсацию в размере 24 миллиона рублей — по 12 миллионов с каждого из курьеров. Нину же признали недобросовестной покупательницей и лишили ее жилплощади. Ей предстоит еще 27 лет платить по ипотеке за жилье, которое ей не принадлежит.

Ранее стало известно, что жительница Красноярска лишилась квартиры и семи миллионов рублей после разговора с мошенниками.