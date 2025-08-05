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15:21, 5 августа 2025Ценности

Перечислены ключевые модные тренды осени 2025 года

Glamour: Деревенский стиль и кружевная одежда станут модными осенью 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Модные редакторы Glamour перечислили семь ключевых трендов осени 2025 года. Материал опубликован на сайте издания.

В первую очередь обозреватели призвали читателей обратить внимание на деревенский стиль, который предполагает шерстяные вещи, клетчатый принт и ковбойские сапоги. Кроме того, актуальность обретут кружевная одежда и предметы гардероба кроя slouchy — со сборками.

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Что касается оттенков, модным станет виноградный цвет. Популярность предрекли и меховым изделиям в стиле бохо, а также вещам с пайетками и платьям, пиджакам и рубашками скульптурного кроя. Подобные, в частности, появились в ассортименте брендов Saint Laurent и Marc Jacobs.

В августе стало известно, что популярная в 1970-х обувь вернется в моду осенью.

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