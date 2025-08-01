Популярная в 70-х обувь вернется в моду осенью

Vogue: Популярные в 70-х белые и замшевые сапоги вернутся в моду осенью

Пять популярных в 1970-х годах фасонов обуви вернутся в моду осенью 2025 года. Соответствующий материал публикует Vogue.

Так, в грядущем сезоне актуальными станут сапоги белого цвета, которые, по словам журналистов, были хитом в прошлом. В том числе их сочетали с брюками палаццо, блейзерами и шляпами с перьями. Например, подобный образ в 70-х продемонстрировала мексиканская актриса и модель Мария Феликс. Известно, что в настоящее время указанные изделия предпочитает американская актриса и певица Сабрина Карпентер.

Также в тренде окажутся замшевые сапоги различной высоты, сапоги в ковбойском стиле и сапоги-слоучи (с широкими приспущенными голенищами, образующими складки, — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, в список вошли ботинки с квадратными носами, популяризации которых способствовала англо-французская актриса и певица Джейн Биркин.

Ранее в июле сообщалось, что популярный в 1990-х годах аксессуар вновь стал трендом летом 2025 года.