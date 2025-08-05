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16:23, 5 августа 2025Мир

Передислокацию подводных лодок США к берегам России назвали жестом на публику

Dépêche du Midi: Передислокация подлодок США к РФ является жестом на публику
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy photo / Handout / Reuters

Передислокация американских подводных лодок к российским берегам является ничем иным, как жестом президента США Дональда Трампа на публику. С таким заявлением в интервью газете La Dépêche du Midi выступил главный редактор журнала Revue Défense Nationale и военный аналитик, французский генерал Жером Пеллистранди.

«Это скорее жест на публику», — сказал военный, пояснив, что «американские атомные подводные лодки и так постоянно находятся в море».

По словам Пеллистранди, Трамп никуда не отправлял подлодки — «они уже находились "на задании"».

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