Передислокацию подводных лодок США к берегам России назвали жестом на публику

Dépêche du Midi: Передислокация подлодок США к РФ является жестом на публику

Передислокация американских подводных лодок к российским берегам является ничем иным, как жестом президента США Дональда Трампа на публику. С таким заявлением в интервью газете La Dépêche du Midi выступил главный редактор журнала Revue Défense Nationale и военный аналитик, французский генерал Жером Пеллистранди.

«Это скорее жест на публику», — сказал военный, пояснив, что «американские атомные подводные лодки и так постоянно находятся в море».

По словам Пеллистранди, Трамп никуда не отправлял подлодки — «они уже находились "на задании"».