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08:36, 5 августа 2025Мир

В США сочли бесполезными угрозы Трампа атомными подлодками

The Hill: Угрозы Трампа атомными подлодками скорее рискованны, чем полезны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Tomforde / U.S. Navy / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России об отправке двух атомных подводных лодок являются рискованными и бесполезными. Такое мнение выразила старший научный сотрудник по ядерной безопасности в Совете по международным отношениям Эрин Дамбахер, ее слова приводит The Hill.

«Я не вижу в этих словах больших преимуществ или выгод, учитывая, что русские очень хорошо знают, что у нас на протяжении десятилетий есть подводные лодки с ядерным оружием, которые могут нацеливаться на то, что для них важно», — указала эксперт.

По словам Дамбахер, подобные заявления Трампа несут в себе «больше риска, чем пользы». Кроме того, она выразила сомнение, что американский лидер сможет таким образом повлиять на Россию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что атомные подлодки США несут боевое дежурство и без заявлений американских политиков. Он отметил, что в ядерной войне не может быть победителей и это является основным постулатом для Кремля.

ЖЗЛ
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