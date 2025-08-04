В Кремле рассказали о постоянном боевом дежурстве ядерных подлодок США

Песков: Ядерные подлодки США несут боевое дежурство без заявлений политиков

Ядерные подлодки США несут боевое дежурство и без заявлений американских политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС, комментируя заочную дискуссию президента США Дональда Трампа и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в социальных сетях.

«В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков также рассказал, что Москва очень аккуратно относится к любым заявлениям, которые связаны с ядерной проблемой. Он также заявил, что в ядерной войне не может быть победителя и это является основным постулатом для Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к ядерной войне с Россией. «Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы», — сказал он.

До этого зампред Собеза РФ написал, что Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Джо Байдена, выставляя России ультиматумы.