Под Москвой угрозы женщины ребенку на детской площадке сняли на видео

В Подмосковье угрозы женщины ребенку на детской площадке сняли на видео

В Московской области угрозы женщины ребенку на детской площадке сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах девочка просит прощения у женщины. В ответ на это взрослая продолжает оскорблять несовершеннолетнюю и обещает «задавить» ее.

По словам очевидцев, этому предшествовал конфликт между девочками. На видео попала мать одной из них, которую не удовлетворили принесенные ее дочери извинения.

Ранее в Балашихе неизвестная женщина ударила мальчика, после чего скрылась. Заявление в полицию написала его мать. Пострадавшего ребенка направят на обследование для установления степени причиненного вреда.