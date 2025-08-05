Под Москвой угрозы женщины ребенку на детской площадке сняли на видео

В Московской области угрозы женщины ребенку на детской площадке сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
На кадрах девочка просит прощения у женщины. В ответ на это взрослая продолжает оскорблять несовершеннолетнюю и обещает «задавить» ее.
По словам очевидцев, этому предшествовал конфликт между девочками. На видео попала мать одной из них, которую не удовлетворили принесенные ее дочери извинения.
Ранее в Балашихе неизвестная женщина ударила мальчика, после чего скрылась. Заявление в полицию написала его мать. Пострадавшего ребенка направят на обследование для установления степени причиненного вреда.