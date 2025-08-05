Под Омском нашли уникальный артефакт эпохи палеолита

Археологи обнаружили под Омском уникальный артефакт эпохи палеолита. Об этом сообщает местный портал «Вечерний Омск».

Ученые проводили раскопки на территории стоянки Черноозерье II в Омской области и нашли рукоять ножа из кости, украшенную орнаментом, который выполнен по нетипичной для палеолита технологии. По словам ректора Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Ивана Кротта, декоративный узор напоминает простой стежок, характерный для швейных техник.

«Применение такой стилистики на костяных изделиях той эпохи — настоящая редкость. Это нехарактерно для культур, населявших Черноозерье в глубокой древности», — отметила руководитель экспедиции Ирина Шмидт.

В июле археологи обнаружили в Забайкалье орудия труда возрастом 28 тысяч лет.