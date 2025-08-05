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16:17, 5 августа 2025Экономика

Подмосковная трасса покрылась арбузами

На трассе М-2 возле Серпухова опрокинулся грузовик с арбузами
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Трасса М-2 «Крым» в Подмосковье покрылась арбузами из-за аварии. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел возле Серпухова. По информации источника, водитель «Газели», в которой везли арбузы, не справился с управлением и въехал в ограждение. В результате авто частично перекрыло проезд другим водителям, а ягоды разбросало по всей дороге. Уточняется, что в результате случившегося обошлось без пострадавших.

Ранее в этот же день стало известно, что участок Можайского шоссе частично обрушился в районе деревни Подлипки Одинцовского округа. Причиной этому стали сильные дожди, которые размыли автодорогу.

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