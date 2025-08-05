Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 5 августа 2025Экономика

Подмосковные Подлипки подмыло

Можайское шоссе в районе подмосковной деревни Подлипки обвалилось из-за дождя
Полина Кислицына (Редактор)

В Подмосковье из-за сильных дождей обвалился участок Можайского шоссе. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

Инцидент произошел утром вторника, 5 августа, в районе деревни Подлипки Одинцовского округа. На записи, сделанной одним из очевидцев, можно увидеть, как потоки воды льются по дороге, а также смытый тротуар и обрушившиеся куски асфальта.

Накануне стало известно, что на 2-м Западном проезде в Зеленограде автомобили практически целиком ушли под воду из-за дождя. Так, одно транспортное средство затопило вплоть до верха колес, а другое еще сильнее — настолько, что у машины виднеются только окна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Умер заслуженный артист России Виктор Кондрашкин

    Врач подсказала простой трюк для профилактики проблем с пищеварением

    В России нашли способ замедлить старение

    Замминистра образования российского региона наняла мужа по нацпроекту «Демография»

    Раскрыт новый посредник в переговорах России и США

    В США назвали причину снятия Россией моратория на РСМД

    Серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок

    Подмосковные Подлипки подмыло

    В Госдуме назвали абсурдной идею ввести порядок воспитания детей после развода родителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости