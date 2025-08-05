Подмосковные Подлипки подмыло

Можайское шоссе в районе подмосковной деревни Подлипки обвалилось из-за дождя

В Подмосковье из-за сильных дождей обвалился участок Можайского шоссе. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

Инцидент произошел утром вторника, 5 августа, в районе деревни Подлипки Одинцовского округа. На записи, сделанной одним из очевидцев, можно увидеть, как потоки воды льются по дороге, а также смытый тротуар и обрушившиеся куски асфальта.

Накануне стало известно, что на 2-м Западном проезде в Зеленограде автомобили практически целиком ушли под воду из-за дождя. Так, одно транспортное средство затопило вплоть до верха колес, а другое еще сильнее — настолько, что у машины виднеются только окна.