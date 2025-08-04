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21:00, 4 августа 2025Экономика

В Москве утонули машины

В Зеленограде машины утонули из-за дождя
Полина Луханина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В московском округе Зеленоград автомобили почти полностью ушли под воду из-за ливня, сообщает MSK1.ru в Telegram-канале.

На кадрах показаны автомобили на 2-м Западном проезде. Одному транспортному средству вода доходит до колес, тогда как у другой машины виднеются только окна.

Ранее на Москву и Подмосковье обрушились ливни, за день выпала треть месячной нормы осадков. Синоптики предупредили, что дождь будет идти до утра вторника, 5 августа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что ливнями может быть установлен новый суточный рекорд, который до этого был поставлен в 1989 году. По словам специалиста, столь интенсивные дожди в эти дни августа наблюдаются в среднем раз в 20 лет.

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