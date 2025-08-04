В Москве выпало аномальное количество осадков

Тишковец: В Москве выпало 33 % месячной нормы осадков за 12 часов

За последние 12 часов в Москве выпало 33 процента месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

На метеостанции Тушино выпало 22 миллиметра осадков, в Бутово — 24 миллиметра, а на Балчуге и ВДНХ — 26 миллиметров. В Подмосковье наиболее обильные осадки зафиксировали в Егорьевске — 25 миллиметров, Ново-Иерусалиме — 26 миллиметров, Серпухове — 28 миллиметров и Долгопрудном — 34 миллиметра.

По словам синоптика, ливни в столичном регионе будут продолжаться до утра вторника, 5 апреля. За это время может выпасть еще 20 миллиметров осадков.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил, что во время дождей в Москве могут образоваться лужи по пояс.