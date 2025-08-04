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15:52, 4 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали лужи по пояс

Синоптик Шувалов: В Москве ожидаются ливень и лужи по пояс
Александра Качан (Редактор)

В Москве и области пройдет ливень, который местами может привести к значительным подтоплениям. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

«В Москве местами могут создаваться ситуации, когда придется ходить по колено, а то и по пояс в воде. Но это будут низины. Это не будет повсеместно», — рассказал синоптик. Он добавил, что садки будут распределены неравномерно.

Пик дождей ожидается после обеда в понедельник, 4 августа, и ранним утром вторника, 5 августа. Больше всего осадков выпадет на западе Московской области: в Кубинке, Звенигороде и Клине — до 60 миллиметров, или 75 процентов от месячной нормы. Значительное количество осадков ожидается и в столице.

Ранее сообщалось, что дожди в Москве продлятся до четверга, 7 августа.

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