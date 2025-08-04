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20:50, 4 августа 2025Экономика

В Москве прошел максимум ливней

Синоптик Тишковец сообщил о пройденном максимуме ливней в Москве
Полина Луханина

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В столице на понедельник, 4 августа, прошел максимум ливней. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом дождь будет идти в ближайшие 24 часа — за сутки может выпасть две трети месячной нормы, добавил синоптик. Также может быть установлен новый суточный рекорд, который до этого был поставлен в 1989 году. Синоптик добавил, что столь интенсивные дожди в эти дни августа наблюдаются в среднем раз в 20 лет.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник, 4 августа, выпало 33 процента месячной нормы осадков. Он добавил, что дождь будет идти до утра вторника, 5 августа.

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