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15:14, 5 августа 2025Бывший СССР

Политолог рассказал о связанной с Зеленским плохой примете

Политолог Сачко: Записав ролик в Харькове, Зеленский оставил городу черную метку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оставил Харькову черную метку, записав в ходе визита в город видеообращение. О плохой примете, связанной с украинским лидером, https://aif.ru/politics/vizit-zelenskogo-v-harkov-nazvali-chernoy-metkoy-dlya-goroda в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.

«Есть такое суеверие, что там, где побывал Зеленский, переходит России. (...) Такая черная метка Зеленского уже два года активно прорабатывается любителями конспиралогии», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что визит Зеленского связан с попыткой перебить поток негативных новостей на фронте.

Ранее стало известно о подрыве Зеленским морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению источников в российских силовых структурах, украинские бойцы недовольны награждениями тыловых командиров.

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