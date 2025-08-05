Зеленский подрывает психологическое состояние ВСУ, вручая награды тылу

Президент Украины Владимир Зеленский подрывает психологическое состояние Вооруженных сил Украины ВСУ, вручая награды тылу вместо боевых офицеров. Об этом пишетРИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния на фоне вручения Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов», — приводит слова источника агентство.

В 2024 году Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград бывшего народного депутата Виктора Медведчука, а также патриарха Кирилла.

Ранее Владимир Зеленский призвал наказать пойманных на взятке украинских чиновников по всей справедливости. Тогда разоблачили руководителей из районной и городской администрации.