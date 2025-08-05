Президент Украины Владимир Зеленский подрывает психологическое состояние Вооруженных сил Украины ВСУ, вручая награды тылу вместо боевых офицеров. Об этом пишетРИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния на фоне вручения Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов», — приводит слова источника агентство.
В 2024 году Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград бывшего народного депутата Виктора Медведчука, а также патриарха Кирилла.
Ранее Владимир Зеленский призвал наказать пойманных на взятке украинских чиновников по всей справедливости. Тогда разоблачили руководителей из районной и городской администрации.