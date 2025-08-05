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14:52, 5 августа 2025Россия

Получившего инвалидность на СВО бойца через год лишили выплат

Получивший инвалидность на СВО житель Тувы через год перестал получать выплаты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Получившего инвалидность на специальной военной операции (СВО) на Украине жителя Тувы через год лишили выплат. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, россиянин получил ранение при выполнении боевого задания на СВО. Ему установили инвалидность с необходимостью переосвидетельствования раз в год. Однако по истечении установленного срока медицинское учреждение не направило документы в бюро медико-социальной экспертизы, из-за чего бойцу перестали начислять положенные страховые выплаты.

Россиянин обратился в прокуратуру. После внесенного главному врачу районной больницы представления инвалидность была продлена, а бойцу сделали перерасчет страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что раненый боец СВО из Екатеринбурга остался без выплат из-за потери «принципиально важного документа». Речь шла о справке о степени тяжести полученных травм.

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