Получившего инвалидность на СВО бойца через год лишили выплат

Получивший инвалидность на СВО житель Тувы через год перестал получать выплаты

Получившего инвалидность на специальной военной операции (СВО) на Украине жителя Тувы через год лишили выплат. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, россиянин получил ранение при выполнении боевого задания на СВО. Ему установили инвалидность с необходимостью переосвидетельствования раз в год. Однако по истечении установленного срока медицинское учреждение не направило документы в бюро медико-социальной экспертизы, из-за чего бойцу перестали начислять положенные страховые выплаты.

Россиянин обратился в прокуратуру. После внесенного главному врачу районной больницы представления инвалидность была продлена, а бойцу сделали перерасчет страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что раненый боец СВО из Екатеринбурга остался без выплат из-за потери «принципиально важного документа». Речь шла о справке о степени тяжести полученных травм.