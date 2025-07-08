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13:24, 8 июля 2025Россия

Раненый боец СВО остался без выплат из-за потери «принципиально важного документа»

Боец СВО почти год не может получить выплаты за ранение из-за потери документа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга десять месяцев не может получить выплаты за ранение из-за потери документа. Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Военнослужащий не смог получить выплату за \в боевое ранение из-за пропажи справки о тяжести ранения — принципиально важного документа, как назвал его парламентарий. Без справки страховая компания не может произвести начисление, пояснил депутат.

По словам Иванова, нужные солдату документы пропали «в недрах» воинской части, где он проходит службу. После обращения жены солдата он направил запросы в органы военной прокуратуры.

Ранее в страховой выплате отказали участнику СВО с шестью ранениями. Положенной выплаты бойцу пришлось ждать девять месяцев. Деньги ему перечислили только после обращения в надзорные органы.

ЖЗЛ
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