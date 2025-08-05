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20:52, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Получивший гражданство Украины Невзоров испугался поездок в страну

Журналист Невзоров заявил, что боится приезжать на Украину
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Известный журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением), получивший украинский паспорт в 2022 году, испугался поездок в страну. В этом он признался в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Дудь спросил у Невзорова, когда тот последний раз был на Украине. «Честно говоря, я боюсь туда ехать. Потому что я знаю, что я могу увидеть», — ответил журналист.

Невзоров уточнил, что может увидеть в стране то, о чем бы ему не хотелось знать. Он отметил, что до конца спецоперации не хотел бы разбираться с внутренними проблемами Украины и ее пороками. «Пусть она лучше для меня сейчас будет лишена тех естественных каверн, язв, проблем», — порассуждал журналист. По его мнению, так он способен защитить страну.

В июне 2022 года Невзоров и его жена Лидия получили украинское гражданство. В указе президента страны Владимира Зеленского отмечалось, что журналист и супруга получили паспорта за выдающиеся заслуги перед Украиной.

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