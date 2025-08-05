Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:57, 5 августа 2025Культура

Пославшему зрителя со сцены Олегу Майами пригрозили арестом

Адвокат Власова: Певцу Олегу Майами может грозить арест за мат на сцене
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Певцу Олегу Майами (настоящее имя — Олег Кривиков), который обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо, может грозить арест. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Звездач» рассказала адвокат Ольга Власова.

По словам правозащитницы, употребление нецензурных выражений в общественном месте является административным нарушением. «Мелкое хулиганство (статья 5.61 КоАП). Публичные оскорбления, равно как и сделанные через интернет или СМИ, наказываются штрафом в размере от 500 до тысячи рублей или административным арестом на 15 суток», — уточнила она.

Конфликт между Майами и одним из посетителей концерта разгорелся из-за шуток в адрес зрителей и нецензурных выражений, которые употреблял музыкант.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    Врач призвал отказаться от привычки выдавливать прыщи

    В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

    Приговор Гуцул о семи годах тюрьмы оспорят

    Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

    В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

    Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

    В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

    Россиянку наказали за радостные крики во время атаки ВСУ

    Россиянам назвали профессии без высшего образования с зарплатой от 100 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости