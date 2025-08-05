Пославшему зрителя со сцены Олегу Майами пригрозили арестом

Адвокат Власова: Певцу Олегу Майами может грозить арест за мат на сцене

Певцу Олегу Майами (настоящее имя — Олег Кривиков), который обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо, может грозить арест. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Звездач» рассказала адвокат Ольга Власова.

По словам правозащитницы, употребление нецензурных выражений в общественном месте является административным нарушением. «Мелкое хулиганство (статья 5.61 КоАП). Публичные оскорбления, равно как и сделанные через интернет или СМИ, наказываются штрафом в размере от 500 до тысячи рублей или административным арестом на 15 суток», — уточнила она.

Конфликт между Майами и одним из посетителей концерта разгорелся из-за шуток в адрес зрителей и нецензурных выражений, которые употреблял музыкант.