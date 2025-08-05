Пойманный с 99 литрами самогона россиянин назвал его гуманитарной помощью для бойцов СВО

Курянин назвал 99 литров изготовленного им самогона помощью бойцам СВО

Житель Курской области попался с почти сотней литров самогона в машине, которые он назвал помощью бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Audi 80, в котором находились 36 тар с 99 литрами жидкости.

Водитель в объяснительной записке рассказал, что самогон он изготавливал для личного употребления. Затем он решил оказать участникам СВО помощь и передать спиртовую продукцию военным, чтобы те применяли ее в медицинских целях.

Кировский районный суд в свою очередь оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей и конфисковал жидкость.

Ранее в Московской области мигранты перекрыли дорогу военному транспорту с гуманитарной помощью. Известно, что грузовой автомобиль перевозил оборудование для солдат. Управлявший им мужчина возмутился «борзеющими» мигрантами.