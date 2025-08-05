Прибыль крупнейшей нефтедобывающей компании мира обрушилась

Чистая прибыль нефтяной компании из ОАЭ Saudi Aramco упала на 13,6 процента

С января по июнь 2025 года чистая прибыль нефтяной компании из ОАЭ Saudi Aramco сократилась на 13,6 процента. Об обрушении прибыли со ссылкой на отчет крупнейшей нефтедобывающей компании мира сообщает ТАСС.

За полгода прибыль компании составила 48,7 миллиарда долларов. При этом объем капитальных затрат увеличился на 8,3 процента, до 24,9 миллиарда долларов. Свободный денежный поток компании сократился до 34,4 миллиарда долларов (минус 17,6 процента).

Средняя цена нефти, которую продавала Saudi Aramco, составила 71,5 доллара за баррель. В первой половине 2024-го она стоила 84,3 доллара.

«Рыночные фундаментальные факторы остаются сильными, и мы ожидаем, что спрос на нефть во второй половине 2025 года будет более чем на два миллиона баррелей в сутки (б/с) выше, чем в первой половине года. Наша долгосрочная стратегия согласована с нашим убеждением в том, что углеводороды продолжат играть значимую роль в мировой энергетике и на рынке нефтехимии», — заявил глава саудовской компании Амин Нассер

Весной 2025-го Saudi Aramco задумалась о возможной продаже некоторых активов для высвобождения средств, повышения эффективности и сокращения расходов. В компании отметили, что низкие цены на нефть ударили по ее доходам. Для балансировки бюджета Эр-Рияду, по данным МВФ, нужна цена на нефть более 90 долларов за баррель.