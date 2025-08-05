Продажа российских товаров за рубеж упала

ФТС: Товарный экспорт из РФ за первую половину 2025-го упал на шесть процентов

За первую половину 2025 года товарный экспорт России упал на шесть процентов. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Валерий Пикалев, его цитирует РБК.

Объемы продаж российских товаров за рубеж за полугодие составили 195,5 миллиарда долларов в стоимостном выражении. Импорт увеличился почти на процент — до 131,6 миллиарда долларов.

По словам Пикалева, главными торговыми партнерами сейчас являются Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан.

«Серьезно расширяем поставки нужных нам товаров из таких стран, как Иран (плюс 10 процентов по стоимости), Индонезия (плюс 48 процентов), Египет (43 процента), Бразилия (10 процентов)», — добавил он.

По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России, в первой половине 2025 года резко выросли поставки за рубеж российских сыров и творога. В годовом выражении экспорт вырос на 20 процентов, до 70 миллионов долларов. В физическом выражении объем экспорта составил 14 тысяч тонн. За полгода поставки молодых сыров увеличились на треть, до 33 миллионов долларов. Экспорт плавленых сыров вырос на 16 процентов год к году, до 25 миллионов долларов.