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12:43, 4 августа 2025Экономика

Россия резко увеличила поставки за рубеж одного продукта

«Агроэкспорт»: в 2025 году поставки сыра и творога из России выросли на 20 %
Вячеслав Агапов

Фото: Ярослав Чингаев / Коммерсантъ

В первой половине 2025 года поставки за рубеж российских сыра и творога резко выросли. Об увеличении экспорта продуктов со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ сообщает РИА Новости.

В годовом выражении поставки выросли на 20 процентов, до 70 миллионов долларов. В физическом выражении объем экспорта составил 14 тысяч тонн.

За полгода поставки молодых сыров увеличились на треть, до 33 миллионов долларов. Экспорт плавленных сыров вырос на 16 процентов год к году, до 25 миллионов долларов.

Главными покупателями российских сыров, как и прежде, являются Казахстан и Белоруссия — они нарастили закупки на 15 и 39 процентов соответственно. Также в топ-5 основных импортеров российской продукции вошли Узбекистан, Киргизия и Азербайджан.

К осени профильные министерства и ведомства должны подготовить предложения по ужесточению ответственности для производителей за фальсификацию молочной продукции и введение потребителей в заблуждение. Среди обсуждаемых мер — оборотные штрафы для компаний и уничтожение продукции за счет его владельца.

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