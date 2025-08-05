В США заявили о риске Трампа утратить авторитет из-за России

Bloomberg: Путин становится все более серьезной проблемой для Трампа

Россия укрепляет позиции на международной арене, тогда как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, пишет агентство Bloomberg.

Как указал автор статьи, Россия наращивает производство боеприпасов быстрее стран НАТО. Она активно развивает беспилотные технологии, укрепляет связи с КНДР, Ираном и КНР, продвигает расчетные механизмы в обход доллара, добавил он.

«Российский лидер Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для американского президента Дональда Трампа, который позиционирует себя как миротворец», — говорится в статье.

Ранее Трамп в интервью Newsmax заявил, что считает Путина «крепким орешком».