В США заявили о риске Трампа утратить авторитет из-за России

Россия укрепляет позиции на международной арене, тогда как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, пишет агентство Bloomberg.
Как указал автор статьи, Россия наращивает производство боеприпасов быстрее стран НАТО. Она активно развивает беспилотные технологии, укрепляет связи с КНДР, Ираном и КНР, продвигает расчетные механизмы в обход доллара, добавил он.
«Российский лидер Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для американского президента Дональда Трампа, который позиционирует себя как миротворец», — говорится в статье.
Ранее Трамп в интервью Newsmax заявил, что считает Путина «крепким орешком».