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22:45, 5 августа 2025Мир

В США заявили о риске Трампа утратить авторитет из-за России

Bloomberg: Путин становится все более серьезной проблемой для Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: White House / Global Look Press

Россия укрепляет позиции на международной арене, тогда как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, пишет агентство Bloomberg.

Как указал автор статьи, Россия наращивает производство боеприпасов быстрее стран НАТО. Она активно развивает беспилотные технологии, укрепляет связи с КНДР, Ираном и КНР, продвигает расчетные механизмы в обход доллара, добавил он.

«Российский лидер Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для американского президента Дональда Трампа, который позиционирует себя как миротворец», — говорится в статье.

Ранее Трамп в интервью Newsmax заявил, что считает Путина «крепким орешком».

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