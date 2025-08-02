Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Президент США Трамп заявил, что считает Путина крепким орешком

Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что считает российского главу Владимира Путина «крепким орешком».

31 июля сообщалось, что глава Белого дома принял решение сократить срок ультиматума для России с 50 до 10 дней, в течение которых должно быть достигнуто соглашение о мирном урегулировании на Украине.

28 июля Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он отметил, что раньше был срок 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация якобы не видит никакого прогресса по этому вопросу.