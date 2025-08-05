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19:25, 5 августа 2025Россия

Раскрыто число отправившихся на СВО священников

ТАСС: В зоне СВО находится одна тысяча священников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На сегодняшний день на фронте находится одна тысяча священников. Число отправившихся в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине священнослужителей раскрыл председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, передает ТАСС.

Митрополит уточнил, что фронтовые священники занимаются духовной поддержкой военнослужащих, а также намерены продолжить эту работу по возвращению с передовой. По его словам, священник также может быть психологом.

«Военные, в том числе священники, которые знают бойцов, знают то состояние, в котором они пришли, в которое они стали переходить, когда начались военные действия. (...) Безусловно, священники, кто вернется вместе с бойцами, впоследствии будут в том числе заниматься духовной реабилитацией», — заключил митрополит.

Ранее главный военный священник в зоне спецоперации протоиерей Дмитрий Василенков заявил, что одной из главных задач российского духовенства является подготовка эффективных солдат для СВО.

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