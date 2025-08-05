Раскрыты масштабы выдворения россиян из Финляндии

Iltalehti: Финляндия выдворила за полгода 90 россиян, 16 из них — под конвоем

За полгода Финляндия выдворила 90 россиян, 16 из них покинули государство под конвоем. Об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на данные Национального полицейского управления.

По данным полиции, с января по июнь 2025 года из Финляндии были выдворены 90 россиян, 16 из которых — под конвоем. Всего за это время были выдворены 1,4 тысячи человек, в то время как за этот же период 2024 года число выдворенных граждан оказалось на 31,7 процента меньше.

В материале утверждается, что за первую половину 2025 года наиболее часто под депортацию попадали граждане Эстонии, Румынии и Ирака. Самой частой причиной стало отсутствие вида на жительство.

2 августа в Финляндии состоялся автопробег в поддержку открытия границы с Россией.