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16:18, 5 августа 2025Мир

Раскрыты масштабы выдворения россиян из Финляндии

Iltalehti: Финляндия выдворила за полгода 90 россиян, 16 из них — под конвоем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

За полгода Финляндия выдворила 90 россиян, 16 из них покинули государство под конвоем. Об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на данные Национального полицейского управления.

По данным полиции, с января по июнь 2025 года из Финляндии были выдворены 90 россиян, 16 из которых — под конвоем. Всего за это время были выдворены 1,4 тысячи человек, в то время как за этот же период 2024 года число выдворенных граждан оказалось на 31,7 процента меньше.

В материале утверждается, что за первую половину 2025 года наиболее часто под депортацию попадали граждане Эстонии, Румынии и Ирака. Самой частой причиной стало отсутствие вида на жительство.

2 августа в Финляндии состоялся автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

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