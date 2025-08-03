Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 2 августа 2025Мир

В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией

В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Автопробег за открытие границы с Россией состоялся в Финляндии. В нем участвовали более 100 автомобилей, сообщил депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин, выступивший одним из организаторов мероприятия. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь действительно много машин, я даже не знаю, сколько именно. ... Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», — заявил политик.

Уточняется, что автопробег был согласован с полицией. Он прошел к контрольно-пропускному пункту «Нуйямаа», который был одним из крупнейших по пассажиропотоку пунктов пересечения границы, пока власти Финляндии не приняли решение закрыть границу.

Ранее сообщалось, что турбизнес в Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    Сенат США отложил рассмотрение санкций против России

    Зеленский высказался о пойманных на взятке украинских чиновниках

    Аналитик заметил несоответствие заявлений и действий Трампа

    В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией

    Кадыров проиграл партию в бильярд своему сыну Адаму и пообещал взять реванш

    Украина не приняла 90 депортированных из России граждан

    «Редкая девушка не дает потыркать». За секс до брака женщин в России жестоко наказывали. Каким издевательствам они подвергались?

    Удар ФАБ-3000 по мосту в Херсоне попал на видео

    ВСУ начали атаку на взятый российскими войсками Часов Яр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости