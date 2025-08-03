В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией

В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией

Автопробег за открытие границы с Россией состоялся в Финляндии. В нем участвовали более 100 автомобилей, сообщил депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин, выступивший одним из организаторов мероприятия. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь действительно много машин, я даже не знаю, сколько именно. ... Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», — заявил политик.

Уточняется, что автопробег был согласован с полицией. Он прошел к контрольно-пропускному пункту «Нуйямаа», который был одним из крупнейших по пассажиропотоку пунктов пересечения границы, пока власти Финляндии не приняли решение закрыть границу.

Ранее сообщалось, что турбизнес в Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия россиян.