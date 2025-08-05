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16:07, 5 августа 2025Культура

Раскрыты подробности о травме Юрия Антонова

Продюсер Ильичев: Певец Юрий Антонов получил травму ноги, поднимаясь по лестнице
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов полон энергии и хочет постоянно быть в движении. Об этом заявил его близкий друг, продюсер Владимир Ильичев. Его цитирует Пятый канал.

Поэт-песенник раскрыл подробности о травме Антонова. «Он не хочет мириться со своим возрастом. Вот он лезет на эти лестницы, на эти стены. Он в душе боец», — рассказал Ильичев.

Отмечается, что в доме артиста на данный момент идет ремонт. «Поднимаясь по лестнице, он оступился и травмировался. Болезненное растяжение не позволило ему выйти в свет», — говорится в материале.

Ранее Антонов опроверг сообщения об ухудшении самочувствия.

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