Раскрыты подробности о травме Юрия Антонова

Продюсер Ильичев: Певец Юрий Антонов получил травму ноги, поднимаясь по лестнице

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов полон энергии и хочет постоянно быть в движении. Об этом заявил его близкий друг, продюсер Владимир Ильичев. Его цитирует Пятый канал.

Поэт-песенник раскрыл подробности о травме Антонова. «Он не хочет мириться со своим возрастом. Вот он лезет на эти лестницы, на эти стены. Он в душе боец», — рассказал Ильичев.

Отмечается, что в доме артиста на данный момент идет ремонт. «Поднимаясь по лестнице, он оступился и травмировался. Болезненное растяжение не позволило ему выйти в свет», — говорится в материале.

Ранее Антонов опроверг сообщения об ухудшении самочувствия.