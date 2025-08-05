Раскрыты подробности жизни записавшей видео со смехом о бойце СВО «черной вдовы» из России

RT: Желавшая получить выплаты за бойца СВО россиянка в браке с другим мужчиной

Жительница Тюмени записала видео, в котором рассказала о своих планах отправить нового сожителя в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и получить выплаты, при этом она до сих пор состоит в официальном браке с другим мужчиной. Подробности жизни российской «черной вдовы» раскрывает RT.

По данным издания, россиянка воспитывает троих детей, в то время как ее муж отбывает наказание в тюрьме. Со слов соседки женщины, та якобы планировала развестись с осужденным и снова выйти замуж за планирующего уйти на СВО мужчину.

«В ее планы входило переписать на него и своих детей, чтобы получить все выплаты», — сказала собеседница издания.

Издание также обратило внимание на то, что жительница Тюмени на протяжении полугода проводит прямые эфиры в социальных сетях, во время которых с матом рассказывает о личной жизни.

Ранее было опубликовано видео, на котором россиянка со смехом говорила о том, что ждет несовместимого с жизнью ранения мужчины, которого она готова отправить на СВО ради субсидий, льгот и «гробовых» выплат.