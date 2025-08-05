Российская «черная вдова» со смехом рассказала на видео о своих планах на участника СВО

Жительница Тюмени заявила, что готова отправить мужчину на СВО ради гробовых

«Черная вдова» из Тюмени рассказала на видео о своих планах на участника специальной военной операции (СВО). Кадры публикует канал «ЧС Тюмень» в Telegram.

Женщина рассказала свои планы на мужчину — получает за него единовременную выплату, ежемесячное денежное довольствие. Жительница Тюмени заявила, что в конце концов «вообще заживет и поедет на моря».

Кто такие «черные вдовы»? В России в 2025 году заговорили о женщинах, «высасывающих» деньги из солдат. Одни получили название «черные вдовы» — они выходят замуж за бойцов СВО ради получения выплат после их смерти. Другие оказывают секс-услуги одиноким мужчинам в прифронтовых городах. Третьи — их называют «мальвинками» — якобы выкачивают из бойцов не только деньги, но и сведения, которые передают ВСУ.

Россиянка со смехом отметила, что ожидает смерти мужчины, которого она готова отправить на СВО ради субсидий, льгот и гробовых выплат.

Ранее появились детали отношений с «черной вдовой» участвовавшего в операции «Поток» ахматовца. Известно, что боец тратил на женщину все деньги, которые ему начислялись за участие в боевых действиях, — оплачивал ей учебу и отдых, а также платил за кредиты ее матери.