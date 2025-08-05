Раскрыты проблемы США из-за ультиматума России

Bloomberg: Невыполнение ультиматума США для РФ подорвет авторитет Вашингтона

США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам в случае невыполнения ультиматума, выдвинутого в адрес России. Об этом пишет Bloomberg.

По оценке агентства, отказ Вашингтона от выполнения выдвинутого Москве ультиматума до 8 августа будет воспринят как проявление слабости и нанесет удар по международной репутации Соединенных Штатов. «В случае победы расширенная, закаленная в боях Российская армия, искусная в беспилотной войне, будет представлять серьезную угрозу интересам США в Европе», — также отмечает Bloomberg.

Агентство обратило внимание и на активное развитие Россией беспилотных технологий, наращивание производства боеприпасов в темпах, превосходящих возможности участников НАТО, укрепление связей Москвы с Тегераном, Пхеньяном и Пекином, а также переориентацию нефтяного экспорта на индийский и китайский рынки.

«В глобальной борьбе за влияние [президент России Владимир] Путин, пожалуй, играет в долгую игру лучше», — заключило Bloomberg.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин вряд ли согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который потребовал от Москвы урегулировать конфликт на Украине за десять дней, угрожая, что США введут против Москвы и ее торговых партнеров вторичные санкции и пошлины в размере 100 процентов.

По словам собеседников агентства, российский лидер «не хотел бы портить отношения» с Трампом и понимает, что существует возможность упустить шанс улучшить связи Москвы и Вашингтона. Как подчеркивают источники, для Путина первостепенное значение имеют национальные интересы России, поэтому его целью в украинском конфликте является освобождение территорий, а уже после — проведение мирных переговоров с учетом реалий на земле.