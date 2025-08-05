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19:24, 5 августа 2025Россия

Рассуждавшая об отправке мужа на СВО «черная вдова» прокомментировала ситуацию

Рассуждавшая со смехом об отправке мужа на СВО россиянка объяснилась
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Тюмени, ранее записавшая видео, где она со смехом рассуждала об отправке мужа в зону спецоперации (СВО), объяснилась. Слова «черной вдовы» приводит Ura.ru.

По ее словам, видеозапись была обрезана, а слова вырваны из контекста.

«Видео с моего эфира было обрезано. У нас с одной из женщин возник конфликт. Она оскорбляла меня и моих детей. Все мои слова на видео — ирония на то, как меня видят единомышленники противницы. Это был сарказм», — рассказала россиянка.

Женщина также добавила, что у нее не вернулись с СВО несколько друзей и родственников.

Ранее было опубликовано видео, на котором россиянка со смехом говорила о том, что ждет несовместимого с жизнью ранения мужчины, которого она готова отправить на СВО ради субсидий, льгот и «гробовых» выплат.

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