Рассуждавшая об отправке мужа на СВО «черная вдова» прокомментировала ситуацию

Рассуждавшая со смехом об отправке мужа на СВО россиянка объяснилась

Жительница Тюмени, ранее записавшая видео, где она со смехом рассуждала об отправке мужа в зону спецоперации (СВО), объяснилась. Слова «черной вдовы» приводит Ura.ru.

По ее словам, видеозапись была обрезана, а слова вырваны из контекста.

«Видео с моего эфира было обрезано. У нас с одной из женщин возник конфликт. Она оскорбляла меня и моих детей. Все мои слова на видео — ирония на то, как меня видят единомышленники противницы. Это был сарказм», — рассказала россиянка.

Женщина также добавила, что у нее не вернулись с СВО несколько друзей и родственников.

Ранее было опубликовано видео, на котором россиянка со смехом говорила о том, что ждет несовместимого с жизнью ранения мужчины, которого она готова отправить на СВО ради субсидий, льгот и «гробовых» выплат.