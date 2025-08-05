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05:57, 5 августа 2025Экономика

Разницу между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров подсчитали

ТАСС: Пенсии неработающих пенсионеров на ₽2,8 тысячи больше, чем у работающих
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Средний размер пенсии у граждан, состоящих на учете в системе Социального фонда России, в июле 2025 года составил 23 456 рублей. При этом пенсии неработающих россиян в статусе пенсионеров в среднем на 2,8 тысячи рублей превышают пенсии работающих, разницу подсчитал ТАСС, взяв за основу данные из СФР.

Так, в июне 2025 года работающие пенсионеры получили в среднем 21 115 рублей (на 3,3 тысячи рублей больше, чем в прошлом году), в то время как неработающие получили 23 999 рублей (на 2,3 тысячи рублей больше, чем в 2024-м). В целом за год пенсии выросли почти на 2,5 тысячи рублей.

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