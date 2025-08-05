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16:45, 5 августа 2025Ценности

Решетова высказалась о комплексах из-за внешности словами «хотела полностью скрыть лицо»

Анастасия Решетова заявила, что стеснялась улыбаться и переживала из-за растяжек
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: PeopleTalk / Legion-Media

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова высказалась о комплексах из-за внешности словами «хотела полностью скрыть лицо». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

29-летняя знаменитость заявила, что в прошлом стеснялась улыбаться, поскольку ей сказали, что у нее крупные зубы. Также она отметила, что тяжело принимала появившиеся после родов растяжки на животе и старалась скрыть их на фото руками. «(...) Без тонального крема я не выходила на улицу, подсознательно хотела полностью скрыть лицо, "надеть маску" и изменить тон кожи», — добавила Решетова.

В свою очередь, к настоящему моменту манекенщице удалось избавиться от большинства переживаний по поводу собственной внешности. «Раньше мне хотелось казаться лучше, чем есть на самом деле. А сейчас я принимаю себя такой как есть, спокойно говорю о недостатках, признаю ошибки и даже получаю от этого удовольствие», — указала она.

В июне Анастасия Решетова заявила об отсутствии филлеров в лице и возмутила подписчиков.

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